Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 22-jähriger Fußgänger bei einem Unfall am Mittwochabend in der Albstraße. Ein 48-jähriger Fahrer eines Gelenkbusses war gegen 19.35 Uhr von der Bushaltestelle Uhlandstraße auf die Albstraße in Richtung Pfullingen eingefahren und wollte die Ampel an der Fußgängerfuhrt wenige Meter weiter bei Grün überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fußgänger, der den Überweg trotz Rotlichts von rechts nach links überquerte.

Mann stürzt

Der Fußgänger prallte dabei seitlich gegen die vordere Einstiegstür, wurde auf den Gehweg abgewiesen und stürzte. Er wurde nachfolgend vom Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt und zur weiteren ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

