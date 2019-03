Ein noch unbekannter Täter hat in der Zeit von Samstag auf Sonntag einen Roller der Marke Nova Motors entwendet. Der Roller wurde am Samstagabend gegen 20.30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Tannenberger Straße abgestellt und gesichert. Am Sonntagmittag um 13.30 Uhr bemerkte der Besitzer, dass dieser nicht mehr vor dem Haus steht. Es handelt sich um das Modell City Star 50 in der Farbe schwarz, mit einem ebenfalls schwarzen Topcase am Gepäckträger. Am Roller ist das Versicherungskennzeichen 328 KLD angebracht. Zeugen, denen der Roller aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Polizeiposten Reutlingen-Nord unter der Telefonnummer (0 71 21) 9 61 10 zu melden.