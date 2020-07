Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Bewohner in einer Flüchtlingsunterkunft in der Ringelbachstraße ist es am Freitagabend gegen 19.45 Uhr gekommen. Ein 35-jähriger Gambier geriet mit einem 28-jährigen Nigerianer in Streit, in dessen Verlauf der Gambier mit der Faust geschlagen und leicht verletzt wurde. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe zum Streit ermittelt nun das Polizeirevier Reutlingen.

