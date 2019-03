Reutlingen Rentnerin bestohlen (Zeugenaufruf)

Reutlingen / swp

Zu einem Trickdiebstahl, der sich am Freitagnachmittag in der Burgstaße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Eine über 90-jährige Frau war gegen 12.45 Uhr mit ihrem Rollator unterwegs. Als sie sich auf Höhe der Parkplätze beim Finanzamt befand, warf für sie nicht erkennbar ein unbekannter Mann Münzgeld hinter der Frau auf den Gehweg. Dabei sprach er die Frau an und wies sie darauf hin, dass sie soeben Geld verloren habe. Als sich die Seniorin nach den Münzen bückte, entwendete der Mann aus deren Handtasche den Geldbeutel und rannte fort. Der Unbekannte war mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Mütze bekleidet. Er dürfte zwischen 35 bis 45 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Nach Angaben der Frau waren zur Tatzeit mehrere Passanten in der Nähe. Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen unter Telefon (0 71 21) 942-33 33 zu melden.