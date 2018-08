Pfullingen Reifen zerstochen

Pfullingen / swp

An einem in der Marktstraße am Straßenrand abgestellten Geländewagen hat ein noch unbekannter Täter zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, zwei Reifen zerstochen und damit einen Sachschaden von rund 600 Euro angerichtet. Bei dem Geländewagen handelt es sich um ein auffälliges Fahrzeug des Herstellers Hummer, Modell H2, der mit großformatigen Werbefolien für eine Fitness-Studio-Kette versehen ist. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die zu diesem Fall verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07121/99180 zu melden.