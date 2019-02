Bodelshausen Rechts vor Links missachtet

Bodelshausen / swp

Weil sie die Grundregel Rechts vor Links missachtet hat, hat eine 20 Jahre alte Bodelshausenerin am Mittwochvormittag an der Kreuzung Brunnenstraße / Am Hannenbühl einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Die junge Fahrerin war gegen 10.20 Uhr mit ihrem Audi A1 auf der Brunnenstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Straße Am Hannenbühl fuhr sie ohne die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Caddy zu beachten in die Kreuzung ein. Dessen 67-jähriger Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings wurden beide Autos so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 15 000 Euro beziffert.