Reutlingen-Betzingen Rauch im Keller

Reutlingen-Betzingen / swp

Ein Defekt an einer Heizung hat am Dienstagabend zur vorübergehenden Räumung eines Mehrfamilienhauses in der Jurastraße geführt. Ein Bewohner bemerkte gegen 20.20 Uhr Qualm im Keller und verständigte die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Bei der Überprüfung durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass offensichtlich ein Defekt an der Heizungsanlage für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Ein Brand war nicht entstanden.

Die Anlage wurde abgeschaltet, worauf die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Verletzt wurde nach derzeitigem Sachstand niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.