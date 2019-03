Ein 58-jähriger Pedelecfahrer ist am Mittwochabend, gegen 19.40 Uhr, in Weilheim von einem Pkw angefahren und verletzt worden. Eine 22-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta wollte aus Richtung Tübingen kommend von der Alte Landstraße nach links in Richtung Derendingen abbiegen und ordnete sich auf dem Linksabbiegestreifen ein. Beim Abbiegen missachtete sie die Vorfahrt des aus Richtung Kilchberg entgegenkommenden und ordnungsgemäß beleuchteten Pedelec-Fahrers. Dieser wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Mit nach derzeitigen Erkenntnissen nur leichten Verletzungen wurde der 58-Jährige, der einen Helm getragen hatte, vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an Pedelec und Pkw wird auf 2000 Euro geschätzt.