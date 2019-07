Schwere Verletzungen hat sich eine Frau am Montagnachmittag beim Sturz von ihrem Fahrrad zugezogen. Die 43-Jährige befuhr um 14.20 Uhr mit ihrem Damenrad hinter ihrer neunjährigen Tochter die Straße Schauinsland in ortseinwärtiger Richtung. Auf Höhe von Gebäude 5 kippte die Radlerin aus bislang ungeklärter Ursache zur Seite und stürzte zu Boden. Trotz eines getragenen Fahrradhelms zog sich die Frau schwere Kopfverletzungen zu. Sie musste von einem Notarzt vor Ort versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Verkehrspolizei bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon (0 70 71) 9 72 86 60 zu melden.