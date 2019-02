Hirrlingen / swp

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Der 35-Jährige befuhr mit seinem Rennrad kurz nach 15 Uhr die Marienstraße von Hemmendorf herkommend. An der Kreuzung mit der Rammertstraße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden, 56 Jahre alten Sprinter-Lenkers. Dieser versuchte vergeblich, durch eine Vollbremsung eine Kollision zu vermeiden. Der Verletzte musste in einer Klinik stationär aufgenommen werden.