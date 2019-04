Ein Radfahrer ist am Montagabend mit seinem Pedelec gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 69-Jährige fuhr gegen 18.50 Uhr auf dem Radweg an der Schieferstraße entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung in Richtung Sondelfingen. An der Einmündung der Justinus-Kerner-Straße kam er nach links vom Radweg ab und wurde beim anschließenden Sturz schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Radler einen Atemalkoholgehalt von über 1,8 Promille fest, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Radfahrer muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.