Reutlingen Radfahrer gestürzt

Reutlingen / swp

Am Samstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, ist es in der Georgenstraße an der Einmündung zur Wörthstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer gekommen. Ein 16-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung der Straße Am Echazufer auf dem dortigen Fahrradstreifen. An der Einmündung in die Wörthstraße bog ein 27-jähriger Audi-Fahrer nach rechts ab und übersah hierbei den Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete dieser eine Gefahrbremsung ein und kam zu Fall. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, welche jedoch vor Ort nicht versorgt werden mussten. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Pkw-Lenker setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern, konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden. Sachschaden entstand nicht.