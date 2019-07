Am Samstagabend ist es in der Metzgerstraße zu einem Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr gekommen. Passanten alarmierten gegen 20 Uhr die Polizei, nachdem sie auf dem Gerüst eines Rohbaus in etwa 15 Metern Höhe eine Frau entdeckten, die drohte herunterzuspringen. Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Höhenrettung, Rettungsdienst, sowie ein Notarzt und mehrere Polizeistreifen an. Einem Polizeibeamten gelang es schließlich, Kontakt zu der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen 19-jährigen Frau herzustellen. Nach etwa 90 Minuten konnte sie zum Verlassen des Gerüstes bewegt werden. Sie wurde anschließend in eine Klinik eingeliefert.