Mehrere Jugendliche befanden sich am Samstag gegen 23 Uhr in der Pomologie. Hierbei wurden sie im Bereich des Rosengartens von einer sieben- bis achtköpfigen Jugendgruppe angesprochen und grundlos geschlagen. Drei Jugendliche wurden zu Boden geworfen und von den noch unbekannten Tätern wurde auf sie eingetreten, so dass sie mit Verletzungen in ein Klinikum gebracht werden mussten. Eine Fahndung mit mehreren Polizeistreifen führte nicht zur Ergreifung der Täter.

Kripo ermittelt

Später in der Nacht wurde dann ein 32-jähriger Reutlinger beim Durchqueren der Pomologie ebenfalls im Bereich des Rosengartens von einer etwa sechsköpfigen Jugendgruppe wortlos angegangen und geschlagen. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er in einem Klinikum aufgenommen werden musste, teilt die Polizei mit.

Da beide Taten vermutlich durch die gleiche Tätergruppierung begangen wurden, haben Beamte der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.