Reutlingen: Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt (Zeugenaufruf)

In zwei Nächten hintereinander sind auf Parkplätzen beim Reutlinger Freibad im Bereich der Hermann-Hesse-Straße/An der Kreuzeiche insgesamt sieben Pkw mutwillig beschädigt worden. Zunächst wurden am Donnerstagmorgen fünf Fahrzeuge unterschiedlicher Marken mit demolierten Außenspiegeln, Antennen oder Scheibenwischern und in einem Fall zusätzlich mit eingeschlagener Scheibe festgestellt.

Auch am Freitagmorgen hatten zwei weitere Autobesitzer gleichartige Schäden an Spiegeln und Scheibenwischer zu beklagen. Der Gesamtschaden dürfte weit über 3.000 Euro betragen. Hinweise auf den oder die unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter (07121) 942-3333 entgegen.

Reutlingen-Ohmenhausen: Smart übersehen

Nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag in Ohmenhausen. Ein 62-Jähriger fuhr gegen zwölf Uhr mit seinem BMW von dem Gelände einer Tankstelle auf die Neue Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem dort fahrenden Smart eines 49-Jährigen, dessen Pkw sich in der Folge überschlug. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)