Eine 22-Jährige war gegen 6.25 Uhr mit ihrem Peugeot 107 auf der Nürnberger Straße in Richtung Esslinger Straße unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 39-Jähriger mit seinem Ford Kuga an der roten Ampel bremsen und anhalten musste.

VW-Fahrer wurde leicht verletzt

Sie krachte mit so großer Wucht mit ihrem Peugeot ins Heck des Ford, dass dieser noch auf einen davorstehenden VW Passat aufgeschoben wurde. Während die Unfallverursacherin und der Fahrer des Ford unverletzt blieben, wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Peugeot und der Ford waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an allen drei Autos wird auf insgesamt etwa 16.000 Euro geschätzt.