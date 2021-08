In der Innenstadt von Esslingen am Neckar löste in der Nacht zu Dienstag ein eher kleiner Unfall einen großen Polizeieinsatz aus. Streifenwagen rückten mit Blaulicht aus und auch ein Hubschrauber flog über der Stadt. Was war passiert?

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Nachfrage bestätigt, krachte gegen 1.15 Uhr ein Auto im Bereich Kollwitzstraße/Schelztorstraße in eine Hausfassade. Der Fahrer war wohl mit seinem VW Polo...