Eine Jugendliche ist am Mittwoch um 17.46 Uhr das Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Die 16-Jährige ging durch die Unterführung Tübinger Straße/Gustav-Werner-Straße in Richtung Innenstadt. Von hinten näherte sich ein bislang unbekannter Mann und packte sie an der Schulter. Danach drehte er die 16-Jährige herum und forderte sie auf, ihm ihren Geldbeutel auszuhändigen.

Nachdem ihm die junge Frau zu verstehen gab, dass sie kein Geld dabeihabe, schlug er ihr mit der Faust in den Unterleib. Danach rannte der Unbekannte durch die Unterführung in Richtung Busbahnhof davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verliefen erfolglos. Die Jugendliche wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Räuber ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß und kräftig. Er hat einen dunklen Teint, schwarze Haare und spricht mit einem auffallend rollenden „R“. Bekleidet war der Täter mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunkelblauen, langen Hose. Das Kriminalkommissariat Reutlingen ermittelt und bittet unter (0 71 21) 9 42 33 33 um Hinweise.