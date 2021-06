Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich eine ca. 40-jährige Frau am Samstagfrüh, gegen zwei Uhr, an der Bushaltestelle Unter den Linden aufgehalten, als ihr von einem Unbekannten die Handtasche entrissen wurde. Ein aufmerksamer Zeuge hatte dies beobachtet und nahm die Verfolgung des flüchtigen Täters, der in Richtung Bahnhof und Listplatz davonrannte, auf. An der Ecke Kaiserstraße / Karlstraße konnte er den Dieb stellen und die Handtasche an sich nehmen. Als er sie der bestohlenen Frau zurückbrachte und diese das Fehlen ihres Handys feststellte, machte sich der Helfer erneut auf die Suche nach dem Täter und verständigte auch die Polizei.

Der Täter wird als ca. 25-30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, dunkelhäutig mit athletischer Figur beschrieben. Er trug eine auffällige breite Kette und einen Rucksack. Die Frau, die nicht mehr angetroffen werden konnte, und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.