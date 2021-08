Nach derzeitigem Kenntnisstand bemächtigte sich der Täter gegen 12.45 Uhr in der Rothenburger Straße des unverschlossenen schwarzen Hyundai, in dem sich der Fahrzeugschlüssel befand, und fuhr davon. Beim Abbiegen nach rechts in den Berliner Ring kam es zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Mercedes. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch über die Ravensburger Straße in die Kemptener Straße fort. In der Sackgasse stellte der Unbekannte den stark beschädigten Wagen mit laufendem Motor ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Biberacher Straße. Allein der Schaden am Hyundai dürfte sich auf 8.000 Euro belaufen.

Polizei Reutlingen bittet um Mithilfe: Wer hat den Täter gesehen?

Der Täter ist zirka 16 bis 17 Jahre alt, ungefähr 165 Zentimeter groß und hat kurze, dunkelblonde Haare. Er spricht akzentfrei Deutsch und war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Kappe bekleidet. Zeugen, die Angaben zur Wegnahme des Wagens, dem Unfall oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 71 21) 96 11 0 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden.