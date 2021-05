Der Senior war gegen 17.15 Uhr mit seinem Volvo S 80 auf der Sondelfinger Straße stadtauswärts in Richtung Sondelfingen unterwegs. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge bog er an der Einmündung ohne anzuhalten nach links in die Roanner Straße ein.

Biker hatte außer seinem Helm keinerlei Schutzkleidung getragen

Ein ordnungsgemäß entgegenkommender 22 Jahre alter Fahrer einer Honda CBR versuchte noch durch eine Notbremsung einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Biker, der außer seinem Helm keinerlei Schutzkleidung getragen hatte, stürzte und rutschte samt seiner Maschine mehrere Meter über die Fahrbahn. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden musste.

87-Jähriger Unfallverursacher verliert Kontrolle über sein Auto

Der 87-Jährige verlor nach der Kollision die Kontrolle über seinen Volvo und beschleunigte seinen Wagen stark, überfuhr eine Verkehrsinsel, sowie das darauf angebrachte Verkehrszeichen, das ihm die Ölwanne des Wagens aufriss. Im weiteren Verlauf knallte der Wagen gegen den Bordstein der Mitteltrennung der Fahrbahn, wo der Wagen nach rechts abgewiesen wurde und nachfolgend gegen den rechten Bordstein schleuderte.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz.