Auf knapp 12 000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag an der Einmündung Römerstraße/ Schlossgartenstraße entstanden ist. Eine 37-Jährige war gegen 8.10 Uhr mit ihrem VW auf der Schloßgartenstraße unterwegs. An der Einmündung fuhr sie, ohne auf die Verkehrszeichen zu achten, in die Römerstraße ein. Eine 31-jährige Fahrerin eines 1er BMW, die von links kommend auf der vorfahrtsberechtigten Römerstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs war, versuchte noch vergeblich, auszuweichen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der zum Glück niemand verletzt wurde. Allerdings war der BMW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.