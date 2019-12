Am Samstagmorgen um 03.50 Uhr ist an der Nikolaikirche ein Exhibitionist aufgetreten. Eine Frau überquerte den Nikolaiplatz in Richtung Federnseestraße. Dort stand ein Mann welcher mit herunter gelassener Hose masturbierte. Im weiteren Verlauf folgte der Täter der Frau bis diese rief, dass sie die Polizei verständigt habe. Er flüchtete dann in unbekannte Richtung. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 20 - 30 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, bekleidet mit blauer Jeans und einer Jacke. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Reutlingen unter 07121/942-3333 in Verbindung zu setzen.

Das könnte dich auch interessieren: