Die Polizei sucht nach der 52 Jahre alten Daniela Rackow aus Dußlingen. Die Vermisste wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, im Bereich der Universitätskliniken Berg in Tübingen gesehen. Seither ist sie nicht an ihre Wohnanschrift in Dußlingen zurückgekehrt und unbekannten Aufenthalts. Die Überprüfungen bekannter Hinwendungsorte verliefen bislang ohne Erfolg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss in Betracht gezogen werden, dass sich Frau Rackow in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Daniela Rackow ist etwa 165 cm groß, von kräftiger Figur und hat kurze, blonde Haare. Sie dürfte mit einer weißen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet sein.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 bei der Polizei Tübingen zu melden.