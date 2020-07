Der Senior hatte seit Dienstag (14. Juli) mehrere Anrufe erhalten, in denen ihm von einem Kriminellen ein sechsstelliger Lotteriegewinn vorgegaukelt wurde.

Vor der Auszahlung seien Gebühren fällig

Das Geld solle ihm an seiner Wohnadresse übergeben werden. Allerdings seien vor der Auszahlung Gebühren fällig und dem Überbringer zu übergeben. Im Glauben an den hohen Gewinn schenkte der Senior den Betrügern Vertrauen und übergab den geforderten Betrag an einen Unbekannten, ohne jedoch den angeblichen Gewinn zu erhalten. Ihm wurde in einem erneuten Anruf ein noch höherer Gewinn für den folgenden Tag avisiert, wenn die dafür anfallende und nochmals höhere Gebühr entrichtet würde.

Betrugsmasche ist der Polizei altbekannt

Erst als der Mann erneut Geld von seiner Bank abholen wollte, fiel der Schwindel auf und die Polizei wurde verständigt. Diese Betrugsmasche ist der Polizei altbekannt. Bereits seit Jahren führen sogenannte Gewinnspielversprechen immer wieder zum Erfolg. Das Vorgehen der Betrüger ist dabei im Kern stets dasselbe.

Hochpreisige Gewinne in Aussicht gestellt

Nach einer Kontaktaufnahme per Email oder Telefon werden die Opfer über einen vermeintlichen Gewinn bei einem Glückspiel informiert. Dabei werden nicht nur größere Geldbeträge, sondern mitunter auch andere hochpreisige Gewinne, wie zum Beispiel teure Autos, in Aussicht gestellt. Vor der Übergabe des Gewinns werden die Opfer aber stets aufgefordert, noch Zahlungen zu leisten, die mit fälligen Gebühren oder anderweitig entstandenen Kosten begründet werden.

Täter geben sich als Rechtsanwälte oder Notare aus

Um der ganzen Geschichte Glaubwürdigkeit zu verleihen, geben sich die Täter dabei nicht selten als Rechtsanwälte oder Notare aus. Es fällt auf, dass sich die Betrüger mit dieser Masche fast ausschließlich an ältere Menschen wenden.

Tipps der Polizei

Die Polizei warnt deshalb vor dieser Betrugsmasche und gibt Tipps, wie Sie sich davor schützen können:

● Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben - insbesondere wenn die Einlösung des Gewinns an Bedingungen geknüpft ist!

● Bei echten Gewinnen müssen Sie kein Geld im Voraus überweisen! Lassen Sie sich von niemandem, auch nicht von angeblichen Amtspersonen am Telefon unter Druck setzen.

● Geben Sie telefonisch keine persönlichen Informationen weiter, keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern, Karten-Codes oder Informationen zum persönlichen Umfeld!

● Ziehen Sie Angehörige zu Rate.

● Informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei und nehmen Sie etwaige Warnungen von Banken vor Geldtransfers ernst!