Zu einem Fall der sexuellen Belästigung mit anschließender Körperverletzung ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag im alten botanischen Garten in Tübingen gekommen. Gegen 00.30 Uhr wurde zunächst eine 16-jährige von einer fünfköpfigen Gruppe männlicher Personen angetanzt und im weiteren Verlauf von mindestens einer der Personen gegen ihren Willen an der Brust angefasst. Als drei männliche Begleiter, 18, 19 und 21 Jahre alt, der 16-jährigen zur Hilfe kamen, entfernte sich die Gruppe zunächst. Kurze Zeit später kamen sie allerdings wieder zurück und schlugen auf die männlichen Begleiter der 16-jährigen ein und verletzten diese dabei oberflächlich. Anschließend gingen sie in Richtung der Mitte des botanischen Gartens flüchtig. Einer der Angreifer trug einen Jogginganzug und hatte kurze schwarze Haare. Die weiteren Angreifer konnten nicht näher beschrieben werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.