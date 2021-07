Zu mehreren Einsätzen kam es im Bereich der Mühlstraße / Am Lustnauer Tor am frühen Sonntagmorgen zwischen 03:40 Uhr und 04:10 Uhr. Zunächst schlug ein bislang unbekannter Täter eine Schaufensterscheibe Am Lustnauer Tor ein. Vor Eintreffen der Polizei entkam dieser unerkannt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Die Feuerwehr Tübingen musste das Schaufenster wieder verschließen. Gegen 04:00 Uhr kam es zum Streit zwischen zwei Beteiligten in der Mühlstraße. Hierbei schlug der Tatverdächtige einem 31-jährigen eine Flasche auf den Kopf. Dieser musste durch den verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Durch die lauten Schreie wurden Polizeibeamte Am Lustnauer Tor aufmerksam und konnten den 22-jährigen Tatverdächtigen stellen. Hierbei hielt dieser die Bierflasche noch in der Hand. Aufforderungen die Flasche wegzustellen kam er nicht nach, weshalb Pfefferspray eingesetzt werden musste. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige, konnte im Zuge einer Fahndung jedoch aufgefunden werden. Der betrunkene Tatverdächtige wurde nach Feststellung der Identität wieder auf freien Fuß entlassen.