Am späten Mittwochabend ist in der Kusterdinger Karlstraße ein weißer Jaguar XF von einem privaten Stellplatz gestohlen worden. Der noch unbekannte männliche Täter, der von Zeugen bei der Tat gesehen wurde und eine braune Jacke und eine blaue Hose trug, entwendete den Pkw gegen 22.10 Uhr. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen blieb jedoch erfolglos. An dem Fahrzeug waren zum Tatzeitpunkt die amtlichen Kennzeichen TÜ-AK 277 angebracht. Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen in der Karlstraße oder zum Verbleib des Jaguar werden unter Telefon 07071/972-8660 an das Polizeirevier Tübingen erbeten.