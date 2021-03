Schwere Verletzungen hat ein zehnjähriger Junge am Sonntagnachmittag, den 21.03.21, beim Sturz von seinem Fahrrad erlitten.

Im Buckenloh: Kontrolle über sein Fahrrad verloeren

Das Kind befuhr gegen 16.10 Uhr die Straße Im Buckenloh in Richtung Hagellocher Weg. Auf der Gefällstrecke verlor der Zehnjährige in der Folge die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte den derzeitigen Ermittlungen zufolge beim Abbremsen zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.