Gefährlich überholt hat der Fahrer eines weißen Klein-Lkw am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr auf der B 313. Der 42-jährige fuhr mit seinem Lkw der Marke Mercedes von Trochtelfingen in Richtung Engstingen. Kurz nach Trochtelfingen überholte dieser einen Sattelzug ohne dabei auf den Gegenverkehr zu achten. Eine entgegenkommende Fahrerin eines weißen Pkw musste offensichtlich bis zum Stillstand abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Der 42-jährige konnte schließlich in Holzelfingen mit seinem Lkw festgestellt werden. Das Polizeirevier Pfullingen sucht nun die Fahrerin des weißen Pkw. Diese sollte sich unter der Telefonnummer 07121/99180 melden.

