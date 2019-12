Auf der B312/B313 zwischen Pfullingen und Unterhausen kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein 80-jähriger VW-Caddy-Fahrer krachte, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit, in das Heck eines an der roten Ampel stehenden Skodas. Beim Aufprall wurde der VW-Fahrer schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Skoda-Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich nach dem Ursulabergtunnel voll gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.