Bei einem Frontalzusammenstoß am Sonntagabend auf der L1361 der Mötzinger Straße wurden mehrere Personen teilweise schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, kam der weiße PKW aus Richtung Nagold und kam auf die Gegenfahrspur. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW. Dieser PKW wurde durch die Wucht über die Leitplanke geschleudert und kam dabei auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem PKW mithilfe schwerem Rettungsgerät befreien. Insgesamt wurden drei Personen schwer verletzt, zwei Personen leicht verletzt und eine Person schwebt in Lebensgefahr. Diese wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Gutachter wurde an die Einsatzstelle bestellt. Die Straße ist mehrere Stunden voll gesperrt.