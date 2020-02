In ein Modegeschäft in der Innenstadt ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Zwischen 19.15 Uhr und 5.15 Uhr stieg ein unbekannter Täter gewaltsam über das Toilettenfenster in das Geschäft ein. Im Verkaufsraum stahl er aus einer Kasse einen geringen Bargeldbetrag und flüchtete anschließend unerkannt.

