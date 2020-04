Das Polizeirevier Reutlingen sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der B 28 ereignet hat. Circa 500 Meter nach der Auffahrt an der Bantlinstraße in Fahrtrichtung Tübingen, lag gegen 14.50 Uhr auf der linken Fahrspur ein Bauzaun, der offenbar auf Grund unzureichender Ladungssicherung von einem Baustellenfahrzeug gefallen war. In der Folge musste ein nachfolgender 23-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter stark abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 77-jähriger Fahrer eines Audi A3 zu spät und fuhr auf den Sprinter auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 6.000 Euro. Die Fahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. Ebenso werden mögliche weitere Geschädigte um Kontaktaufnahme gebeten.

