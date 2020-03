Zu einer mutwilligen Beschädigung der Geschwindigkeitsmessanlage auf der Bundesstraße 28, Höhe der Breitenbachbrücke, ist es am Freitagabend gekommen. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte gegen 22.30 Uhr, vermutlich mittels eines Hammers, die Glasscheibe der in Fahrtrichtung Tübingen aufgestellten Anlage. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/93940 mit dem Polizeiposten Betzingen in Verbindung zu setzen.

