Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17. Juli), vermutlich kurz nach Mitternacht, eine der Glasscheiben an der Bushaltestelle in der Steinachstraße zerstört.

Polizei Reutlingen bittet um Mithilfe

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 1.000 Euro beziffern. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise.