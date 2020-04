Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Donnerstagabend in der Straße Unter den Linden ereignet haben soll. Zwei Männer im Alter von jeweils 22 Jahren waren dort gegen 23.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als diese von einem Unbekannten zunächst verbal angegangen und danach angerempelt wurden. Der Täter entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Kurz darauf bemerkte einer der beiden jungen Männer eine blutende Verletzung am Unterarm. Offenbar hatte ihm der Unbekannte eine nach derzeitigem Kenntnisstand oberflächliche Stichverletzung mit einem unbekannten Gegenstand zugefügt. Ein Rettungswagen brachte den 22-Jährigen in eine Klinik. Der Unbekannte wird als etwa 25 bis 30 Jahre alt, mit dunklem Teint und Vollbart, beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Hinweise.

