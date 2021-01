Ganz erheblich alkoholisiert war ein 33-Jähriger, der am Montagabend, den 25.01.21, am Stuttgarter Knoten einen Verkehrsunfall verursacht hat.

An Kreuzung In Laisen / Karlstraße Unfall verursacht

Der Mann war kurz nach 18 Uhr mit seinem Renault auf der B28 von Metzingen herkommend unterwegs. Zu spät erkannte er, dass an der Kreuzung In Laisen / Karlstraße ein 21-Jähriger mit seinem VW an der roten Ampel stand und fuhr diesem ins Heck. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit stellten die Beamten einen vorläufigen Alkoholwert von über drei Promille fest. Der 33-Jährige musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle einbehalten. An beiden Autos entstand geringer Sachschaden, der auf insgesamt etwa 300 Euro geschätzt wird.