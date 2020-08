Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen soll es in der Nacht zum Montag (31.08.2020) in der Schulstraße gekommen sein.

Fünf Personen in der Schulstraße im Streit

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 23.15 Uhr fünf Personen in einen Streit, der anschließend in Handgreiflichkeiten mündete. Ein 30-Jähriger wurde dabei leicht verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Beteiligte waren beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet.

Im Bereich des Marktplatzes festgenommen

Ein 22-jähriger Verdächtiger konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich des Marktplatzes gestellt und vorläufig festgenommen werden. Der wie der 30-Jährige leicht verletzte Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zum genauen Hergang und zu den Hintergründen der Schlägerei aufgenommen.