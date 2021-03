Dieser war am Mittwochnachmittag, gegen 15.40 Uhr, aufgrund seiner Alkoholisierung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort versetzte er den derzeitigen Ermittlungen zufolge einem 36-jährigen Rettungssanitäter offenbar unvermittelt einen Schlag ins Gesicht. Außerdem schlug und trat er gegen einen 41 Jahre alten Arzt, der dabei eine schwere Handverletzung erlitt. Der Rettungssanitäter war ebenfalls verletzt worden. Beide Verletzte mussten in der Folge behandelt werden. Von den alarmierten Polizeibeamten musste der weiterhin aggressive 61-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen werden. Dagegen leistete der 61-Jährige Widerstand. Auf richterliche Anordnung musste er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft.