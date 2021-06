Eine 63-Jährige war kurz vor 16 Uhr mit ihrem Smart Fortwo auf der Heppstraße in Richtung Betzingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Jurastraße einbiegen. Dabei übersah sie einen 52-jährigen Radfahrer, der mit seinem Treckingrad auf dem parallel verlaufenden Radfahrstreifen unterwegs war.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Radler auf die Fahrbahn stürzte. Der 52-Jährige, der keinen Helm getragen hatte, wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Verkehrspolizei sucht nach Zeugen, die insbesondere Angaben zum Fahrweg des Radfahrers vor der Kollision machen können. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Tübingen, Telefon 07071/972-8660 oder an das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333.