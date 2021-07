Am Samstag, kurz vor Mitternacht, hat in der Degerschlachter Straße in Sickenhausen ein Opel Corsa gebrannt.

Defekt als Brandursache

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist die Brandursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Totalschaden: 3500 Euro

Am Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 3500 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.