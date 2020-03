Am Freitag musste ein Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat, in eine psychiatrische Klinik eingeliefert werden. Der Polizei wurde gegen 20.20 Uhr ein Mann gemeldet, der auf der Wörthstraße stand, Fahrzeuge anhalten würde und auf diese dann mit einem Holzpfosten einschlagen würde. Vor Ort konnte der Mann von einer Polizeistreife angetroffen und nach kurzer Flucht in Gewahrsam genommen werden. Woher der Holzpfosten stammte, konnte bislang nicht geklärt werden. Den Grund warum er auf die vorbeifahrenden Fahrzeuge eingeschlagen hatte, konnte der 39-Jährige den Beamten nicht sagen. Laut Zeugen wurden mehrere Fahrzeuge von dem Mann angehalten und hiernach auch durch Schläge des Mannes getroffen. Der Mann wurde durch die Beamten in eine psychiatrische Klinik gebracht, wo er dann auch aufgenommen wurde. Zeugen und auch Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Reutlingen unter Tel.: 07121/942-3333 zu melden.

