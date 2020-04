Zu Beleidigungen und Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte kam es am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr, am Willy-Brandt-Platz in Reutlingen während Kontrollmaßnahmen im Zuge der Corona-Verordnung. Im Rahmen der Kontrolle einer Personengruppe sollten die Personalien eines 29-jährigen Mannes festgestellt werden, welcher offensichtlich auch unter Alkoholeinwirkung stand.

Mann wird aggressiv und beleidigend

Der junge Mann fing jedoch sofort an, die Beamten zuerst verbal und anschließend noch mittels Handzeichen, in Form des erhobenen Mittelfingers, zu beleidigen. Als er sich danach noch sein T-Shirt auszog, eine drohende Haltung einnahm und sich weiter unkooperativ verhielt, musste er in Gewahrsam genommen werden. Da sich der junge Mann weiter sperrte, wurden ihm Handschließen angelegt und zum Polizeirevier Reutlingen verbracht, wo er über Nacht in Gewahrsam verblieb.

