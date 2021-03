Wegen des Verdachts der Brandstiftung fandet der Polizeiposten Reutlingen-Nord nach zwei noch unbekannten Jugendlichen, die am Montagnachmittag, den 8.03.21, in einem Waldstück an der Pliezhäuser Straße einen großen Baumstumpf in Brand gesetzt haben.

Feuerwehr löscht Brand - Fahndung verlief erfolglos

Gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von einem Zeugen alarmiert, der die beiden Jungs dabei ertappt hatte, wie sie an dem etwa einen Meter durchmessenden Baumstumpf zündelten. Als er die beiden ansprach, flüchten sie auf ihren Mountain-Bikes. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug und zahlreichen Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das trockene Unterholz vermeiden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden, etwa 14 bis 15 Jahre alten Jugendlichen verlief bislang erfolglos.

Täterbeschreibung:

Der erste der beiden flüchtete mit einem blau-schwarzen Mountainbike.

● dunkelhaarig

● schlank

● dunkle Jeans

● schwarz-grau gemusterten Sweat-Shirt, mit einem auffälligen, großen, runden und gelben Sonnen-Emblem auf der Brust

● dunkle Stoffturnschuhe, Chucks mit weißem Sohlenrand

Der zweite flüchtete auf einem roten-schwarzen Mountainbike.

● dunkelhaarig

● dunkle Jeans

● Sweatshirt mit grau-schwarzem Tigermuster

● graue Turnschuhe mit weißen Sohlen



Beide trugen schwarze Handschuhe. Hinweise bitte an den Polizeiposten Reutlingen-Nord, Telefon 07121/9611-0.