Am späten Samstagnachmittag stand geraume Zeit ein Hubschrauber über der Reutlinger Innenstadt. Ersten Angaben zufolge war hierfür eine Personensuche der Polizei ursächlich. In Bahnhofsnähe war zusätzliches Personal am Boden vor Ort. Der Einsatz ist mittlerweile beendet. Weitere Informationen stehen derzeit allerdings noch aus.