In die Schule in der Hoffmannstraße ist ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 15 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlte nachfolgend im Verwaltungsbereich in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen