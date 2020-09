Die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Schießwieslenstraße in Mittelstadt sind am Wochenende von einem Einbrecher heimgesucht worden. Über ein Fenster gelangte der unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, acht Uhr, in das Firmengebäude. Im Gebäudeinneren brach er mehrere Bürotüren und Aufbewahrungsbehältnisse zum Teil mit brachialer Gewalt auf und ließ Bargeld mitgehen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Der Polizeiposten-Nord hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen.