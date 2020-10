Eine Gaststätte in der Burgstraße ist am Donnerstag, den 8.10.2020, ins Visier eines Einbrechers geraten. Zwischen zwei Uhr und 16 Uhr hebelte der Täter ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes.

Bargeld in unbekannter Höhe entwendet

Dort machte er sich ebenso gewaltsam an Spielautomaten zu schaffen. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe machte sich der Kriminelle anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.