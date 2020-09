Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Reutlingen erlitten. Kurz nach 18 Uhr wollte eine 61-jährige Opel Corsa-Lenkerin von der Hechinger Straße aus nach links in die Bierwiesenstraße abbiegen und missachtete hierbei den Vorrang eines entgegenkommenden, 59 Jahre alten Motorradfahrers. Der Biker kollidierte mit der rechten Seite des Wagens, stürzte auf den Asphalt und verletzte sich schwer. Er musste in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf 15.000 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger in die Unfallermittlungen einbezogen.